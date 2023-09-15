Полтавский клуб узнал, с кем придется побороться, чтобы пробиться в основную сетку самого престижного евротурнира.

В штаб-квартире УЕФА сегодня, 15 сентября, состоялась жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов среди женщин. Получила своего соперника и Ворскла.

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За выход в групповой этап подопечные Натальи Зинченко поборются с итальянской Ромой. Первые поединки этой стадии пройдут 10-11 октября, ответные матчи – через неделю, 18-19 октября. Первая игра состоится в Риме.

К слову, жеребьевка группового раунда запланирована на 20 октября. Финал пройдет в Бильбао в период с 24 по 26 мая.

Напомним, Ворскла и Рома – действующие чемпионы своих стран.

Ворскла феерично пробилась в четвертьфинал женского Кубка Украины, забив сопернику 30 голов