Ворскла не вийшла у груповий етап жіночої Ліги чемпіонів – шедевр суперниць став фатальним
Найсильніша команда минулого розіграшу чемпіонату України, на жаль, не представлятиме нашу країну в найпрестижнішому євротурнірі сезону 2022/23.
Жіноча Ліга чемпіонів, кваліфікація
Влазнія – Ворскла-Харків-2 – 2:1
Гол: Паттерсон, 35, Беріша, 89 – Корсун, 85
Колишній Житлобуд-2, який злився з Ворсклою та виступає в жіночій Лізі чемпіонів під новою назвою Ворскла-Харків-2, впевнено пройшов перший раунд відбору, здолавши грузинський Ланчхуті та казахський Шимкент.
Ворскла втримала нічию з албанками в жіночій Лізі чемпіонів – до групового етапу залишився один крок
В останній битві за вихід у груповий етап суперником була Влазнія. Перший поєдинок завершився нічиєю 1:1, тож все вирішувалось в Албанії. Перший тайм був рівним, але суперники українок забили, скориставшись обрізкою на фланзі. Франя подала, Паттерсон головою переправила сферу в дальній кут.
З роздягальні підопічні Наталії Зінченко вийшли зарядженими й повністю переграли Влазнію. Це конвертувалось у гол Катерини Корсун на 85 хвилині після подачі з кутового. За хвилину до цього Осіпян не зуміла реалізувати пенальті. Здавалось, що українкам вдалось переломити хід зустрічі, але на 89-й Беріша обікрала нашу захисницю й пробила. Бондарчук не зуміла парирувати м'яч, який летів за неймовірною траєкторією.
Фінальний свисток зафіксував перемогу албанок за сумою двох матчів з рахунком 3:2. Саме вони вибороли собі місце у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів сезону 2022/23.