Жіноча Ліга чемпіонів, кваліфікація

Влазнія – Ворскла-Харків-2 – 2:1

Гол: Паттерсон, 35, Беріша, 89 – Корсун, 85

Колишній Житлобуд-2, який злився з Ворсклою та виступає в жіночій Лізі чемпіонів під новою назвою Ворскла-Харків-2, впевнено пройшов перший раунд відбору, здолавши грузинський Ланчхуті та казахський Шимкент.

Ворскла втримала нічию з албанками в жіночій Лізі чемпіонів – до групового етапу залишився один крок

В останній битві за вихід у груповий етап суперником була Влазнія. Перший поєдинок завершився нічиєю 1:1, тож все вирішувалось в Албанії. Перший тайм був рівним, але суперники українок забили, скориставшись обрізкою на фланзі. Франя подала, Паттерсон головою переправила сферу в дальній кут.

З роздягальні підопічні Наталії Зінченко вийшли зарядженими й повністю переграли Влазнію. Це конвертувалось у гол Катерини Корсун на 85 хвилині після подачі з кутового. За хвилину до цього Осіпян не зуміла реалізувати пенальті. Здавалось, що українкам вдалось переломити хід зустрічі, але на 89-й Беріша обікрала нашу захисницю й пробила. Бондарчук не зуміла парирувати м'яч, який летів за неймовірною траєкторією.

Фінальний свисток зафіксував перемогу албанок за сумою двох матчів з рахунком 3:2. Саме вони вибороли собі місце у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів сезону 2022/23.