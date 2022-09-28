Сильнейшая команда прошлого розыгрыша чемпионата Украины, к сожалению, не будет представлять нашу страну в самом престижном евротурнире сезона 2022/23.

Женская Лига чемпионов, квалификация

Влазния – Ворскла-Харьков-2 – 2:1

Гол: Паттерсон, 35, Бериша, 89 – Корсун, 85

Бывший Жилстрой-2, который слился с Ворсклой и выступает в женской Лиге чемпионов под новым названием Ворскла-Харьков-2, уверенно прошел первый раунд отбора, одолев грузинский Ланчхути и казахский Шимкент.

Ворскла удержала ничью с албанками в женской Лиге чемпионов – до группового этапа остался один шаг

В последней битве за выход в групповой этап соперником была Влазния. Первый поединок завершился ничьей 1:1, так что все решалось в Албании. Первый тайм был равным, но соперники украинок забили, воспользовавшись обрезкой на фланге. Франя подала, Паттерсон головой переправила сферу в дальний угол.

Из раздевалки подопечные Натальи Зинченко вышли заряженными и полностью обыграли Влазнию. Это конвертировалось в гол Екатерины Корсун на 85-й минуте после подачи с углового. За минуту до этого Осипян не смогла реализовать пенальти. Казалось, что украинкам удалось переломить ход встречи, но на 89-й Бериша обворовала нашу защитницу и пробила. Бондарчук не сумела парировать мяч, летевший за невероятной траекторией.