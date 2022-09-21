Жіноча Ліга чемпіонів

Ворскла-Харків-2 – Влазнія – 1:1

Голи: Кравчук, 66 – Дочі, 54

Найсильніша команда минулого чемпіонату України (Житлобуд-2 лідирував на момент початку великої війни) злилася з Ворсклою та виступає в жіночій Лізі чемпіонів під новою назвою Ворскла-Харків-2. У першому раунді відбору наші дівчата впевнено пройшли грузинський Ланчхуті та казахський Шимкент. За вихід у груповий етап харків'янки змагаються з албанською Влазнією.

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Команда Наталії Зінченко добре розпочала сезон – вже під вивіскою Ворскли розгромила Динамо та Шахтар із загальним рахунком 10:1. До протистояння з Влазнією українки підходили в статусі фаворита, хоча домашній матч доводиться грати на чужому полі через війну. У складі нашої команди вийшли дві легіонерки, у складі Влазнії – шість.

Ворскла з перших хвилин захопила ініціативу, високо зустрічаючи суперниць. Албанки майже не переходили центр поля та відбивалися від українських атак. Дівчатам трішки не вистачало швидкості, але були хороші комбінації, виникали напівмоменти.

У середині першого тайму Влазнія організувала низку атак і навіть забила. Арбітри скасували гол через вигаданий офсайд (VAR не працює), однак суперники все одно перехопили м'яч з порушенням правил. Ворскла відповіла дальнім ударом Калініної в поперечку.

По перерві Ворскла пропустила швидку атаку на власні ворота, яку точним ударом завершила Дочі. Українки побігли відіграватися. Корсун після стандарту влучила у стійку, а потім Кравчук заробила пенальті. Калініна погано пробила з точки, але м'яч відскочив до Кравчук – Роксолана зрівняла рахунок.

Далі, варто визнати, Влазнія була ближчою до перемоги. У наших дівчат розлагодилася гра в обороні. Суперники користувалися провалами та невпевненою грою Самсон. Дочі не реалізувала вихід сам на сам. Тренер албанок не витримав напруги та заробив червону з дискваліфікацією.

У підсумку Ворскла відстояла нічию. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 28 вересня.

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