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Воронін записав відеозвернення на підтримку затриманих російських гравців Кокоріна і Мамаєва

20:28 1228 Читать на русском
Воронін записав відеозвернення на підтримку затриманих російських гравців Кокоріна і Мамаєва
Андрій Воронін та Олександр Кокорін / Фото ФК Динамо Москва

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін несподівано опублікував відеозвернення до російських футболістів Павла Мамаєва та Олександра Кокоріна.

Нападник Зеніта Олександр Кокорін та півзахисник Краснодара Павло Мамаєв перебувають у СІЗО через побиття кількох осіб в одному з ресторанів Москви. Варто відзначити, що футболісти перебували у стані алкогольного сп'яніння.

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Несподівано на захист дебоширів став відомий екс-гравець збірної України Андрій Воронін.

"Хлопці, тримайтеся, будьте сильними! Сподіваюся, цей кошмар скоро закінчиться, і ви будете знову зі своїми сім'ями. Ви ще будете тішити мільйони вболівальників своєю грою. Тримайтеся, ми з вами!" – сказав Воронін на відео, опублікованому в Інстаграмі Кокоріна.

Теги
Відеоновини Андрій Воронін Андрій Воронін Павло Мамаєв Павло Мамаєв Олександр Кокорін Олександр Кокорін Росія
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