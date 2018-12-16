Воронін записав відеозвернення на підтримку затриманих російських гравців Кокоріна і Мамаєва

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін несподівано опублікував відеозвернення до російських футболістів Павла Мамаєва та Олександра Кокоріна.

Нападник Зеніта Олександр Кокорін та півзахисник Краснодара Павло Мамаєв перебувають у СІЗО через побиття кількох осіб в одному з ресторанів Москви. Варто відзначити, що футболісти перебували у стані алкогольного сп'яніння.

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Несподівано на захист дебоширів став відомий екс-гравець збірної України Андрій Воронін.

"Хлопці, тримайтеся, будьте сильними! Сподіваюся, цей кошмар скоро закінчиться, і ви будете знову зі своїми сім'ями. Ви ще будете тішити мільйони вболівальників своєю грою. Тримайтеся, ми з вами!" – сказав Воронін на відео, опублікованому в Інстаграмі Кокоріна.