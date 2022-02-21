"На день народження команда приїжджала, заходили. Не до спальні, до вітальні, де він приймав. Місто у місті. Ангари з собаками у нього були великі, вдома...

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Територія велика, є на що подивитися. Люди дозволяють собі так жити, тому все звичайне. Ні, золотих унітазів не було, це однозначно. Як у деяких інших, там знаходять. Такого не було. Дуже солідно, дуже дороге. Місто в місті, ще раз говорю", – поділився Воробей у коментарі ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Андрій перебував у структурі Шахтаря у 1995-2007 роках. Загалом, він відіграв за "гірників" впродовж цього часу 272 матчі, відзначившись 94 голами та 4 асистами.

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