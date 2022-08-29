"Якщо брати загалом, то прийнятні групи для всіх трьох українських команд. Але треба враховувати рівень наших команд на сьогоднішній день. Це зовсім інше питання. Але загалом вдалі групи для всіх українських команд. Можу сказати, що вдало склалося жеребкування для наших клубів. А ось чи під силу вийти з груп, це вже інше питання.

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Чи зможе Шахтар здобути хоч якісь очки в матчах з Реалом? Ну, давайте будемо відвертими і дивитимемося правді в очі! Наразі Шахтар не конкурентоспроможний у поєдинках із такими командами, як Реал. Так, сенсації можуть бути, це футбол! І шукати логіку у футболі не варто. Але, в іграх з Реалом, мені здається, сюрпризів точно не буде. Реал – це Реал! Навіть у добрі часи Шахтарю з мадридцями було важко грати. Були сюрпризи і неодноразово. Але зараз, гадаю, шансів дуже мало.

Чи зможе Шахтар посісти третє місце в групі? Нам, усім фанатам "гірників", і мені, як колишньому гравцю Шахтаря, хочеться, щоб донецька команда поборолася за друге місце в групі. Але треба розуміти, яка ситуація зараз у клубі, які труднощі у клубі. Наразі йде формування по суті нової, молодої команди. Багато приходить гравців, які були в орендах. Цій команді потрібен час, десь рік-два. Команді потрібно трохи зміцніти.

Наразі чекати від Шахтаря якихось результатів, я думаю, не варто. Мені здається, що буде вдало і добре, якщо Шахтар займе третє місце у квартеті та потрапить до Ліги Європи", – зазначив Воробей в інтерв'ю Sport.ua.

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