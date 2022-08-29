"Если брать в общем, то приемлемые группы для всех трех украинских команд. Но нужно учитывать уровень наших команд на сегодняшний день. Это совсем другой вопрос. Но в целом удачные группы для всех украинских команд. Могу сказать, что удачно сложилась жеребьевка для наших клубов. А вот по силам ли выйти из группы, это уже другой вопрос.

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Сможет ли Шахтер завоевать хоть какие очки в матчах с Реалом? Ну, давайте будем откровенны и будем смотреть правде в глаза! Пока что Шахтер не конкурентоспособен в поединках с такими командами как Реал. Да, сенсации могут быть, это футбол! И искать логику в футболе не стоит. Но, в играх с Реалом, мне кажется, сюрпризов точно не будет. Реал – это Реал! Даже в хорошие времена Шахтеру с мадридцами было тяжело играть. Были сюрпризы и не раз. Но сейчас, думаю, шансов очень мало.

Сможет ли Шахтер занять третье место в группе? Нам, всем фанатам "горняков", и мне, как бывшему игроку, хочется, чтобы донецкая команда сразилась за второе место в группе. Но надо понимать, какая ситуация сейчас в клубе, каковы трудности в клубе. Сейчас идет формирование, по сути, новой, молодой команды. Много приходит игроков, находившихся в арендах. Этой команде нужно время, где-то год-два. Команде нужно немного окрепнуть.

Пока ждать от Шахтера каких-то результатов, я думаю, не стоит. Мне кажется, что будет удачно и хорошо, если Шахтер займет третье место в квартете и попадет в Лигу Европы", – отметил Воробей в интервью Sport.ua.

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