"Ми обговоримо можливі додаткові наслідки для цих клубів. Перший наслідок – найближчим часом вони будуть жити з ганьбою", – цитує одного з віце-президентів УЄФА журналіст Мохамед Бухафсі у Twitter.

Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення турніру

Нагадаємо, через два дні після оголошення про створення скандального турніру Суперлігу призупинили через масовий вихід її учасників.

До засновників Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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