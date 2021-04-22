Похоже, двухдневная история Европейской Суперлиги еще будет иметь свои последствия.

"Мы обсудим возможные дополнительные последствия для этих клубов. Первое последствие – в ближайшее время они будут жить с позором", – цитирует одного из вице-президентов УЕФА журналист Мохамед Бухафси в Twitter.

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира

Напомним, через два дня после объявления о создании скандального турнира Суперлигу приостановили из-за массового выхода ее участников.

Учредителями Европейской Суперлиги стали 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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