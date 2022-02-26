Ідея зібрати європейські топ-клуби в один чемпіонат досі жива.

Ювентус, Реал і Барселона планують все ж перезапустити Європейську Суперлігу, повідомляє The Telegraph.

Перша спроба організувати турнір провалилася, англійці відмовилися від участі, але три клуби залишилися вірними ідеї. Юридично Європейська Суперліга досі існує.

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Президент Ювентуса наступного тижня презентує оновлений формат. Суперліга відмовиться від закритого формату з постійними членами і замінить його на традиційну кваліфікацію з національних чемпіонатів.

Прибічники Європейської Суперліги також хочуть переконати, що нова модель допоможе створювати клуби у великих містах, наприклад в Люксембурзі чи Дубліні.