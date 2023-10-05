Манчестер Сити с первых секунд начал монотонно расшатывать оборону соперника и преуспел в середине тайма – Фоден из района одиннадцатиметровой отметки замкнул прострел с правого фланга.

Манчестер Сити благодаря заменам Гвардиолы дожал РБ Лейпциг, Црвена Звезда на последних минутах спаслась с Янг Бойз

Сразу после перерыва Опенда убежал от защитников, выдержал давление со стороны Аканджи, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Эдерсон в шпагате пытался зацепить мяч ногой, но не дотянулся. Хозяева поймали кураж и стали регулярно угрожать воротам соперника. Гвардиола отреагировал на опасность заменами, которые оказались на 100% пророческими. Сначала свое слово сказал Альварес, попав в правую девятку, а уже в добавленное время Доку, который ранее ассистировал аргентинцу, вышел на свидание с кипером Лейпцига и поставил финальную точку в матче.