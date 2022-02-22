Нападающий Ювентуса Душан Влахович очень сильно настроился на старт матча против Вильярреала.

Новичок туринцев забил уже на 32-й секунде своего дебютного матча в рамках Лиги чемпионов. Opta отмечает, что это новый рекорд Ювентуса за время выступлений в Кубке/Лиге чемпионов.

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Данило выполнил длинную передачу на Влаховича, который идеально обработал мяч, опередил защитников Вильярреала и пробил точно под дальнюю штангу. Удачные дебюты уже можно считать визитной карточкой 21-летнего серба. Душан забил в первом матче за Ювентус и в Серии А.

Напомним, туринцы отдали Фиорентине 75 млн евро за Влаховича. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей и забил 22 мяча.