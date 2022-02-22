Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Вільяреалом висловився про позицію нападника в туринському клубі.

"Матчі проти Вільяреала будуть дуже складними. Суперник грає у хороший футбол, і вони мають досвід. Але Влаховіч – приклад гравця, який може тримати м'яч, коли суперник обороняється глибоко.

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Думаю, не можна порівнювати Влаховіча та Роналду. З Кріштіану Ювентус розпочинав кожен матч із рахунком 1:0. Він передавав свою енергію та менталітет всій команді. Душану ж необхідно робити помилки і вдосконалюватися. На це потрібен час, але він ще молодий", – цитує Бонуччі El Pais.

До слова, Роналду провів у Ювентусі три сезони 134 матчі (101 гол, 22 асисти). Натомість Влаховіч лише цієї зими перебрався в Турин (4 матчі, 1 гол, 1 асист).

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