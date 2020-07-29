Визначились усі учасники єврокубків від України на сезон 2020/21

Фінал плей-офф між Колосом та Маріуполем визначив фінального учасника єврокубків від України.

Перемога Колоса визначила долю останньої путівки до єврокубків. Ковалівці розпочнуть свій шлях на міжнародній арені з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

Зазначимо, що гарантовані місця в груповому етапі єврокубків здобули Шахтар та Зоря – у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відповідно. Динамо розпочне свою боротьбу з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а Десна – з 3-го кваліфай раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, Колос в овертаймах мінімально обіграв Маріуполь (1:0) у фіналі плей-офф УПЛ за єврокубки.

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