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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ КОЛОС - МАРІУПОЛЬ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Визначились усі учасники єврокубків від України на сезон 2020/21

22:23 - Читать на русском
Визначились усі учасники єврокубків від України на сезон 2020/21
Гравці Колоса / фото СК Дніпро-1

Фінал плей-офф між Колосом та Маріуполем визначив фінального учасника єврокубків від України.

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

Перемога Колоса визначила долю останньої путівки до єврокубків. Ковалівці розпочнуть свій шлях на міжнародній арені з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

Зазначимо, що гарантовані місця в груповому етапі єврокубків здобули Шахтар та Зоря – у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відповідно. Динамо розпочне свою боротьбу з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а Десна – з 3-го кваліфай раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, Колос в овертаймах мінімально обіграв Маріуполь (1:0) у фіналі плей-офф УПЛ за єврокубки.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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Головне Ліга Європи Ліга чемпіонів Колос Колос Колос - Маріуполь Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря Десна Десна
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