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Определились все участники еврокубков от Украины на сезон 2020/21

22:26 - Читати українською
Определились все участники еврокубков от Украины на сезон 2020/21
Игроки Колоса / фото СК Днепр-1

Финал плей-офф УПЛ между Колосом и Мариуполем определил финального участника еврокубков от Украины.

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

Победа Колоса определила судьбу последней путевки в еврокубки. Ковалёвцы начнут свой путь на международной арене со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

Отметим, что гарантированные места в групповом этапе еврокубков добыли Шахтер и Заря – в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно. Динамо начнет свою борьбу с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а Десна – с 3-го квалифай раунда Лиги Европы.

Напомним, Колос в овертаймах минимально обыграл Мариуполь (1:0) в финале плей-офф УПЛ за еврокубки.

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Колос - Мариуполь Колос Колос Лига Европы Лига чемпионов Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Десна Десна
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