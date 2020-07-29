Определились все участники еврокубков от Украины на сезон 2020/21

Победа Колоса определила судьбу последней путевки в еврокубки. Ковалёвцы начнут свой путь на международной арене со второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы
Отметим, что гарантированные места в групповом этапе еврокубков добыли Шахтер и Заря – в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно. Динамо начнет свою борьбу с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а Десна – с 3-го квалифай раунда Лиги Европы.
Напомним, Колос в овертаймах минимально обыграл Мариуполь (1:0) в финале плей-офф УПЛ за еврокубки.
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