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Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Швед и Ребров узнали своих соперников

00:23 100 Читати українською
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Швед и Ребров узнали своих соперников
Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Сергей Ребров во главе Ференцвароша отправится в Хорватию в рамках следующего этапа квалификации ЛЧ.

Динамо Загреб будет противостоять венгерскому Ференцварошу за путевку в последний раунд квалификации Лиги чемпионов.

Марьян Швед получит шанс проявить себя в дуэли с румынским ЧФР.

Квалификация Лиги чемпионов: Црвена Звезда и Марибор проходят в следующий раунд, БАТЭ прекратил борьбу в турнире

Вашему вниманию все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

ПАОК – Аякс

ЧФР Клуж – Селтик

АПОЭЛ – Карабах

Динамо Загреб – Ференцварош

Црвена Звезда – Копенгаген

Марибор – Русенборг

Краснодар – Порту

Брюгге – Динамо

Базель – ЛАСК

Истанбул Башакшехир – Олимпиакос

Первые поединки состоятся 6-7 августа. Ответные матчи – 13 августа.

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Теги
Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Ференцварош Ференцварош Лига чемпионов Сергей Ребров Сергей Ребров
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