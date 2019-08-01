Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Швед и Ребров узнали своих соперников

Сергей Ребров во главе Ференцвароша отправится в Хорватию в рамках следующего этапа квалификации ЛЧ.
Динамо Загреб будет противостоять венгерскому Ференцварошу за путевку в последний раунд квалификации Лиги чемпионов.
Марьян Швед получит шанс проявить себя в дуэли с румынским ЧФР.
Квалификация Лиги чемпионов: Црвена Звезда и Марибор проходят в следующий раунд, БАТЭ прекратил борьбу в турнире
Вашему вниманию все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:
ПАОК – Аякс
ЧФР Клуж – Селтик
АПОЭЛ – Карабах
Динамо Загреб – Ференцварош
Црвена Звезда – Копенгаген
Марибор – Русенборг
Краснодар – Порту
Брюгге – Динамо
Базель – ЛАСК
Истанбул Башакшехир – Олимпиакос
Первые поединки состоятся 6-7 августа. Ответные матчи – 13 августа.
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