Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Швед и Ребров узнали своих соперников

Сергей Ребров во главе Ференцвароша отправится в Хорватию в рамках следующего этапа квалификации ЛЧ.

Динамо Загреб будет противостоять венгерскому Ференцварошу за путевку в последний раунд квалификации Лиги чемпионов.

Марьян Швед получит шанс проявить себя в дуэли с румынским ЧФР.

Квалификация Лиги чемпионов: Црвена Звезда и Марибор проходят в следующий раунд, БАТЭ прекратил борьбу в турнире

Вашему вниманию все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

ПАОК – Аякс

ЧФР Клуж – Селтик

АПОЭЛ – Карабах

Динамо Загреб – Ференцварош

Црвена Звезда – Копенгаген

Марибор – Русенборг

Краснодар – Порту

Брюгге – Динамо

Базель – ЛАСК

Истанбул Башакшехир – Олимпиакос

Первые поединки состоятся 6-7 августа. Ответные матчи – 13 августа.

"Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Шведа в ЛЧ