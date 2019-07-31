Кваліфікація Ліги чемпіонів: Црвена Звезда та Марібор проходять у наступний раунд, БАТЕ припинив боротьбу у турнірі

Відбулися матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді
ГІК – Црвена Звезда – 2:1 (0:2)
Голи: Далстром, 46, Ріскі, 90+2 – Йованчіч, 56
АІК – Марібор – 3:2 (1:2)
Голи: Карлссон, 4, Ларссон, 61, Ельюнуссі, 90+3 – Котнік, 48, Крету, 117
Карабах – Дандолк – 3:0 (1:1)
Голи: Ромеро, 12, 86, Айлтон, 76
Русенборг – БАТЕ – 2:0 (1:2)
Голи: Хеллан, 73, Седерлун, 85
Копенгаген – Нью Сейнтс – 1:0 (2:0)
Гол: Зека, 52
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Незважаючи на поразки у матчах-відповідях Марібор та Црвена Звезда пройшли у наступний раунд турніру.
Копенгаген і Карабах прогнозовано перемогли своїх суперників і теж продовжують боротьбу за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.
Несподіванокою вечора став білоруський БАТЕ, який володіючи комфортною перевагою після першого поєдинку, не зміг втримати натиск гравців Русенборга та пропустив норвежців у 3-й кваліфікаційний раунд ЛЧ.
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