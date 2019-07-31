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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Црвена Звезда та Марібор проходять у наступний раунд, БАТЕ припинив боротьбу у турнірі

23:22 133 Читать на русском
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Црвена Звезда та Марібор проходять у наступний раунд, БАТЕ припинив боротьбу у турнірі
Русенборг крокує далі в ЛЧ / Фото ФК Русенборг

Відбулися матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

ГІК – Црвена Звезда – 2:1 (0:2)

Голи: Далстром, 46, Ріскі, 90+2 – Йованчіч, 56

АІК – Марібор – 3:2 (1:2)

Голи: Карлссон, 4, Ларссон, 61, Ельюнуссі, 90+3 – Котнік, 48, Крету, 117

Карабах – Дандолк – 3:0 (1:1)

Голи: Ромеро, 12, 86, Айлтон, 76

Русенборг – БАТЕ – 2:0 (1:2)

Голи: Хеллан, 73, Седерлун, 85

Копенгаген – Нью Сейнтс – 1:0 (2:0)

Гол: Зека, 52

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Незважаючи на поразки у матчах-відповідях Марібор та Црвена Звезда пройшли у наступний раунд турніру.

Копенгаген і Карабах прогнозовано перемогли своїх суперників і теж продовжують боротьбу за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

Несподіванокою вечора став білоруський БАТЕ, який володіючи комфортною перевагою після першого поєдинку, не зміг втримати натиск гравців Русенборга та пропустив норвежців у 3-й кваліфікаційний раунд ЛЧ.

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Теги
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