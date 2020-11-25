Вирішальний гол Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг
09:29 - Читать на русском
ПСЖ мінімально здолав РБ Лейпциг у матчі 4 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд поєдинку.
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Вирішальний момент стався вже на 11 хвилині. Ді Марія картинно впав після легкого дотику Забітцера, і арбітр без роздумів вказав на "позначку". Неймар точним ударом в правий кут переграв Гулачі.
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ПСЖ відразу відійшов до своїх воріт, давши супернику чимало можливостей для атак. Втім, неточність гравців РБ Лейпциг і надійний Кейлор Навас зберегли рахунок 1:0.
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