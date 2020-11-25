Решающий гол Неймара в видеообзоре матча ПСЖ – РБ Лейпциг
09:29 - Читати українською
ПСЖ минимально одолел РБ Лейпциг в матче 4 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор поединка.
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Решающий момент произошел уже на 11 минуте. Ди Мария картинно упал после легкого прикосновения Забитцера, и арбитр без раздумий указал на "точку". Неймар точным ударом в правый угол переиграл Гулачи.
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ПСЖ сразу отошел к своим воротам, дав сопернику немало возможностей для атак. Впрочем, неточность игроков РБ Лейпциг и надежный Кейлор Навас сохранили счет 1:0.
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