Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не втомлюється дивувати дриблінгом як в Прімері, так і в Лізі чемпіонів.

Мадрид зумів перемогти Шахтар (2:1) на Сантьяго Бернабеу в третьому турі ЛЧ. Команди завдали аж 47 ударів на двох, але забили лише тричі. Одним із голів відзначився Вінісіус.

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Бразилець мав ще кілька чудових нагод забити, але підводила реалізація чи відчайдушно рятував захист "гірників". Також 22-річний вінгер чимало йшов в обіграш. В одному з епізодів Вінісіус розкішним еластіко пройшов Юхима Коноплю та Мар'яна Шведа, які намагались не впустити його у штрафний.

У поточному сезоні Віні загалом забив сім м'ячів та віддав чотири результативні передачі в 11 поєдинках. Найближчий матч запланований на суботу, 8 жовтня. Суперником у Прімері буде Хетафе, а далі виїзд до Шахтаря.

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