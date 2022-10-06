Вингер Реала Винисиус Жуниор не устает удивлять дриблингом как в Примере, так и в Лиге чемпионов.

Мадрид сумел победить Шахтер (2:1) на Сантьяго Бернабеу в третьем туре ЛЧ. Команды нанесли 47 ударов на двоих, но забили всего трижды. Одним из голов отличился Винисиус.

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Бразилец имел еще несколько прекрасных моментов забить, но подводила реализация или отчаянно спасала защита "горняков". Также 22-летний вингер немало шел в обыгрыш. В одном из эпизодов Винисиус роскошным эластико прошел Ефима Коноплю и Марьяна Шведа, пытавшихся не впустить его в штрафную.

В текущем сезоне Винни в общей сложности забил семь мячей и отдал четыре результативных передачи в 11 поединках. Ближайший матч запланирован на субботу, 8 октября. Соперником в Примере будет Хетафе, а дальше выезд к Шахтеру.