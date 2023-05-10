Вінісіус Жуніор відкрив рахунок дальнім ударом у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1).

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Для нього це був 11 поспіль поєдинок найпрестижнішого євротурніру, у якому він виходив зі старту та відзначався результативною дією. Так, бразильський вінгер повторив рекорд, який належав Кріштіану Роналду, повідомляє Madrid Zone.

Окрім цього, знаковою дією запам'ятався Едуардо Камавінга. Юний француз став наймолодшим автором асисту (20 років і 180 днів) у півфіналі ЛЧ, інформує Opta. До цього рекордсменом був Трент Александр-Арнольд (20 років і 212 днів).

Нагадаємо, матч-відповідь між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться 17 травня в Англії.

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