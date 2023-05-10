Винисиус Жуниор открыл счет дальним ударом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1).

Реал – Ман Сити: Анчелотти повторил исторический рекорд Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов

Для него это был 11-й подряд поединок самого престижного евротурнира, в котором он выходил со старта и отличался результативным действием. Так, бразильский вингер повторил рекорд, принадлежавший Криштиану Роналду, сообщает Madrid Zone.

Кроме того, знаковым действием запомнился Эдуардо Камавинга. Юный француз стал самым молодым автором ассиста (20 лет и 180 дней) в полуфинале ЛЧ, информирует Opta. До этого рекордсменом был Трент Александр-Арнольд (20 лет и 212 дней).

Напомним, ответный матч между Реалом и Манчестер Сити состоится 17 мая в Англии.

Реал расписал ничью с Ман Сити в полуфинале ЛЧ – Винисиус и КДБ забили по голу, но арбитр мог допустить страшную ошибку