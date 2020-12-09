"Ця група ЛЧ навчила нас, що немає нічого неможливого. Тепер хочемо зіграти внічию з Інтером, як мінімум. Перший матч в групі з міланським клубом був простішим, ніж півфінал ЛЄ, але все одно виснажливий. У Інтера чудовий захист.

Інтер – Шахтар: Трубін впевнений, що "гірники" вийдуть в 1/8 Ліги чемпіонів

Ми зробимо все, щоб зупинити Лукаку. Він – чудовисько, він монстр. Якщо він у настрої, то його не зупинити. При цьому він недооцінений. Його повинні розглядати як одного з найвеличніших в його амплуа. Коли його підписав Інтер, я був здивований, що МЮ може відпустити такого гравця", – цитує Соломона Football Italia.

Зауважимо, матч Інтер – Шахтар пройде сьогодні, 9 грудня, початок о 22:00. Після 5-ти турів "гірники" посідають друге місце у групі B, набравши 7 очок. В активі "нерадзуррі" 5 пунктів та остання сходинка.

Інтер – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів