"Я спокійний і впевнений, тому що вірю в кожного з нас і вірю в свої сили. Тому я не бачу приводу для нервів. Шахтар завжди ставить завдання виходити в 1/8 Ліги чемпіонів.

Інтер – Шахтар: Федецький закликав "гірників" не розглядати варіант з Лігою Європи

Я вважаю, що у нас є всі шанси і всі передумови, щоб продовжити свої виступи в Лізі чемпіонів. Не думаю, що хтось із футболістів, тренерського штабу або персоналу буде задоволений, якщо ми пройдемо в Лігу Європи. Всі налаштовані тільки на прохід в 1/8 ЛЧ", – сказав Трубін в ефірі Футбол News.

Зауважимо, матч Інтер – Шахтар пройде сьогодні, 9 грудня, початок о 22:00. Після 5-ти турів "гірники" посідають друге місце у групі B, набравши 7 очок. В активі "нерадзуррі" 5 пунктів та остання сходинка.

Інтер – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів