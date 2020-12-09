"Эта группа ЛЧ научила нас, что нет ничего невозможного. Теперь хотим сыграть вничью с Интером, как минимум. Первый матч в группе с миланским клубом (0:0) был проще полуфинала ЛЕ, но все равно утомительный. У Интера великолепная защитная система.

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Мы сделаем все, чтобы остановить Лукаку. Он – чудовище, он монстр. Если он в настроении, то его не остановить. При этом он недооценен. Его должны рассматривать среди величайших в его амплуа. Когда его подписал Интер, я был удивлен, что МЮ может отпустить такого игрока", – цитирует Соломона Football Italia.

Заметим, матч Интер – Шахтер пройдет сегодня, 9 декабря, начало в 22:00. После 5-ти туров "горняки" занимают 2 место в группе B, набрав 7 очков. В активе "нерадзурри" 5 пунктов и последняя ступенька.

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