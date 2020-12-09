Ситуація в групі В перед вирішальними матчами склалася особлива. Усі чотири колективи можуть вийти у плей-офф, а три з них ще й ризикують залишитись без євровесни – Борусія М лідирує, маючи вісім очок у активі, у Шахтаря та Реала по сім, а Інтер набрав п'ять залікових балів. Таким чином, "гірникам" для прориву в 1/8 фіналу ЛЧ необхідно перемагати міланців, або ж грати внічию й сподіватися на аналогічний результат у матчі між мадридцями та ґладбахцями (або на перемогу Борусії).

З перемогами над Інтером у донеччан в цьому році якось не склалося. Підопічні Луїша Каштру провели аж два поєдинки проти "нерадзуррі", зігравши у різних стилях – у своєму класичному образі чемпіон України був знищений з рахунком 0:5, а от в рамках автобусу вдалося втримати нульову нічию. Щоправда, в останньому матчі Шахтар награв всього на 0,08 очікуваних голів, а від пропущених голів двічі рятував каркас воріт, однак більшу частину другого тайму ослаблений коронавірусом склад непогано стримував Інтер. Таким чином, на одне очко у Мілані за певного везіння сподіватись можна – але тільки за умов відчайдушної оборони всіма силами.

Втім, тоді максимумом для Шахтаря стане третє місце. В принципі, вирватись з такої групи у Лігу Європи – це хороший результат, а більш сміливий футбол наражає на небезпеку залишитись ні з чим. Віктор Скрипник зараз точно б обрав синицю в руці, але чи готовий до такого Луїш Каштру? Чомусь здається, що ні, адже керівництво клубу завжди ставило завдання виходу в плей-офф ЛЧ. Саме там лежать солідні гроші, престиж та хороші кошики для майбутніх жеребкувань, а в ЛЄ команда вже пошуміла влітку. Так це буде чи інакше, але для гарантованого прориву в ЛЧ сподіватись на відскок в Мілані та нічию в Мадриді не варто – з Інтером доведеться грати на перемогу.

Чи здатен на це Шахтар? Ось це – найбільш болюче питання. Справа навіть не у останніх результатах, а в організації гри. Борусія М тиждень тому показала, як можна забивати Інтеру – і в першу чергу для цього потрібно грати активно, сміливо атакуючи великою групою гравців. При цьому необхідне бездоганне виконання й купа хитрих переміщень, адже банальні передачі чи мінімальні заминки "нерадзуррі" з'їдають, гальмуючи атаку трьома лініями оборони. Віддавати ініціативу "нерадзуррі" неприпустимо.

Крім того, німці довели необхідність агресивно пресингувати в центрі та на чужій половині – після вдалого тиску в цих зонах італійці пропускали голи. Біля власних же воріт не можна допускати навіть дрібних помарок, адже Інтер з перших же хвилин трощить ослаблені точки. Наприклад, з-під Закарії міланці забили вже після другої його напівпомилки. Втім, навіть виконання усих цих пунктів не гарантує результату – Борусія програла (2:3), причому межею мрій "жеребців" у цьому поєдинку була нічия.

Шахтар всі ці пункти провалює капітально. У "гірників" банально не вистачає топ-виконавців, щоб проводити позиційні атаки у спробі придушити Інтер – остання така спроба завершилась розгромом з рахунком 0:5. Оборона у донеччан має дірки зліва та в центрі, а агресивний пресинг донеччан Борусія М розбивала із закритими очами. В Європі за інтенсивністю пресингу Шахтар йде останнім – на одну оборонну дію на чужій третині приходиться 50 передач суперника. Таким чином, можна впевнено констатувати – підопічні Луїша Каштру не можуть грати так, як Ґладбах.

Але ж Шахтар двічі бив Реал! Так, однак нинішній Реал били навіть Кадіс та Алавес. Мадридці мають шалені проблеми з пресингом і загалом виглядають розбалансовано – і навіть за таких умов донеччани двічі могли програти "вершковим" за тайм. Загалом, у цих поєдинках "гірники" довели, що вони вміють підлаштовуватись під суперника, терпіти в компактному низькому блоку й швидко контратакувати через фланги. Так, це пасивна стратегія, але, по-перше, інакше в такій групі з 20-річними захисниками не зіграти, а по-друге – сьогодні такий підхід може спрацювати.

Чим довше на табло горітимуть 0:0, тим сильніше буде розкриватись Інтер, надаючи шанси реактивним хавбекам "помаранчево-чорних". Крім того, Реал на Джузеппе Меацца показав, що пасивно бити міланців можна – "вершкові" відмовились від персонального пресингу, розтягували активний тиск "нерадзуррі" по всій площині поля, а фулбеки та вінгери повище, часто забігаючи за спини центрхавів. Як наслідок, італійці розірвалися між завданнями, ковтнули купу контратак і програли майже без шансів.

Щоправда, тоді Інтер пропустив швидкий гол, а оборона Реала несподівано зіграла ідеально. У Києві ж підопічні Антоніо Конте знищили контргру Шахтаря, тримали ініціативу всі 90 хвилин й створили купу моментів, хоча донеччани грали "автобусом" – тобто, ми знову повертаємось до питання класу. Під "нерадзуррі" команді Луїша Каштру взагалі важко підлаштуватися: це у Реала не вистачало лідерів і балансу, а захисники могли змагатися у швидкості з "вершковими" – а от з Лукаку, Лаутаро, Хакімі та іншими змагатись буде в десять разів важче. Особливо якщо ми говоримо про гру на перемогу, а не нічию.

Словом, Шахтарю сьогодні не позаздриш. "Помаранчево-чорні" поступаються Інтеру майже за всіма пунктами, але хто казав, що буде легко? Це Ліга чемпіонів, крихітко. Тут важко усім. Якщо хочеш виходити у плей-офф ЛЧ, то треба стрибати вище голови.

Кадрова ситуація

У Шахтаря з кадрами проблеми серйозні. До відсутності Коноплянки, Ісмаїлі, Корнієнка вже можна було б звикнути, але в Мілан також не полетіли Мораєс, Фернандо та Кривцов – вони так і не встигли відновитись від травм. Таким чином, в обороні можна очікувати появу Хочолави або Вітао (або одразу обох), а позицію нападника повинен закрити Дентінью. Дискваліфікованих у складі "гірників" немає.

Інтер також не залишився без втрат. Барелла отримав травму щиколотки на тренуванні Інтера й ризикує не вийти на поле, а Артуро Відаль точно не зіграє – чилієць ушкодив м'яз стегна. Обидва футболісти є стрижневими у системі Антоніо Конте. Крім того, в лазареті давно перебувають Наінголлан, Весіно та Коларов.

Орієнтовні склади на матч Інтер – Шахтар

Інтер: Хандановіч – Шкриньяр, Бастоні, де Врей – Хакімі, Гальярдіні, Еріксен, Брозовіч, Янг – Лаутаро, Лукаку

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Хочолава, Матвієнко – Степаненко – Тете, Марлос, Маркос Антоніо, Тайсон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що фаворитом виступає Інтер, однак не варто списувати Шахтар до гри. Перший матч довів, що як мінімум донеччани можуть сподіватись на нульову нічию – не без фарту, звісно ж, але можуть. Чим довше "гірники" триматимуть необхідний рахунок, тим більше шансів на контратаках отримають підопічні Луїша Каштру, адже сьогодні "нерадзуррі" відступати вже нікуди. Так, контратакувати Інтер важко, однак свої два-три шанси "помаранчево-чорні" отримають.

Проблема полягає в тому, що трьох шансів для перемоги над Інтером замало, а нічиї може бути недостатньо. Ще більша проблема полягає в тому, що міланцям необхідно виграти цю зустріч – вони будуть злими й агресивними. При цьому у підопічних Антоніо Конте шалена перевага в класі та купа тактичних особливостей, які Шахтар просто не може крити – донеччани не зможуть перепресингувати суперника, не будуть атакувати великими силами й не будуть швидшими. Зрештою, у міланців просто занадто багато варіантів для зміни тактики, а от Шахтар може сподіватися тільки на автобус та свої дві-три контратаки.

Саме тому доводиться визнати – Інтер виступає фаворитом зустрічі. Звісно, легко йому не буде, але всі факти сходяться не на користь "гірників". Італійці повинні виграти цей матч.