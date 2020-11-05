"В цілому, я задоволений грою, чесно кажучи, отримав задоволення від матчу, але хотілося б здобути хоча б одне очко. Але ми грали не з ким-небудь, а із Барселоною, тому поки вийшло так. Нас тренер налаштовував, щоб грали розкуто і з упевненістю в собі.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Знали, що у перші хвилини буде дуже складно, але вже у другій половині першого тайму знайшли свою гру і в цілому, показали непоганий матч. План був виводити наших крайніх півзахисників так, щоб вони залишалися один в один і імпровізували. Головним було надійно зіграти в обороні і перекрити Мессі.

Звичайно, хочеться виділити нашого воротаря – Нещерет дуже здорово зіграв, як для свого віку. Вітаю його з дебютом в Лізі чемпіонів. А з приводу тер Штегена можу сказати, що це – один з найкращих воротарів світу. Сьогодні він був якимось спайдерменом в воротах. Такі матчі додають впевненості. У нас наступна гра з Шахтарем, і ми вже думаємо про неї. Будемо йти поступово, від гри до гри", – поділився Андрієвський в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Барселоні (1:2), а тер Штеген здійснив кілька сейвів, які допомогли каталонцям втримати перемогу.

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