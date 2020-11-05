"В целом, я доволен игрой, честно говоря, получил удовольствие от матча, но хотелось бы добыть хотя бы одно очко. Но мы играли не с кем-нибудь, а с Барселоной, поэтому пока получилось так. Нас тренер настраивал, чтобы играли раскованно и с уверенностью в себе.

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Знали, что в первые минуты будет очень сложно, но уже во второй половине первого тайма нашли свою игру и в целом показали неплохой матч. План был выводить наших крайних полузащитников так, чтобы они оставались один на один и импровизировали. Главным было надежно сыграть в обороне и перекрыть Месси.

Конечно, хочется выделить нашего вратаря – Нещерет очень здорово сыграл, как для своего возраста. Поздравляю его с дебютом в Лиге чемпионов. А по поводу тер Штегена могу сказать, что это – один из лучших вратарей мира. Сегодня он был каким-то спайдерменом в воротах. Такие матчи добавляют уверенности. У нас следующая игра с Шахтером, и мы уже думаем о ней. Будем идти постепенно, от игры к игре", – поделился Андриевский в эфире телеканалу Футбол 2.

Напомним, Динамо минимально уступило Барселоне (1:2), а тер Штеген совершил несколько сейвов, которые помогли каталонцам удержать победу.

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