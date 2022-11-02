Вимучений вихід у плей-офф ЛЧ підопічних Конте у відеоогляді поєдинку Марсель – Тоттенхем – 1:2
09:46 - Читать на русском
Тоттенхем вирвав перемогу над Марселем у поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, гарантувавши собі вихід у плей-офф. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Марсель – Тоттенхем на "Футбол 24".
завершено
Клеман Лангле 54’
П'єр-Еміль Хьойберг 90+5’
54’ Клеман Лангле
90+5’ П'єр-Еміль Хьойберг
Марсель активніше розпочав гру та зумів забити під завісу першого тайму – Верету навісив після розіграшу кутового, а Мбемба залишили одного на дальній стійці. Відповідь Тоттенхема прийшла також зі стандарта – Перішіч навісив, а Лангле замкнув.
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Доля зустрічі вирішилась на 5 компенсованій хвилині: Кейн віддав на хід Хьойбергу, і данець добіг до штрафного суперників та забив переможний гол.
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