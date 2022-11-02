Вымученный выход в плей-офф ЛЧ подопечных Конте в видеообзоре поединка Марсель – Тоттенхэм – 1:2
09:50 - Читати українською
Тоттенхэм вырвал победу над Марселем в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, гарантировав выход в плей-офф. Смотрите видео голов и обзор встречи Марсель – Тоттенхэм на "Футбол 24".
завершено
Клеман Лангле 54’
Пьер-Эмиль Хёйбьерг 90+5’
54’ Клеман Лангле
90+5’ Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Марсель активнее начал игру и сумел забить под занавес первого тайма – Верету навесил после розыгрыша углового, а Мбемба оставили одного на дальней стойке. Ответ Тоттенхэма пришел также со стандарта – Перишич навесил, а Лангле замкнул.
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Судьба встречи решилась на 5-й компенсированной минуте: Кейн отдал на ход Хейбергу, и датчанин добежал до штрафного соперников и забил победный гол.
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