Ліверпуль зустрічається з Вільяреалом у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Вільяреал – Ліверпуль відбудеться 3 травня на Естадіо де ла Сераміка. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Пряму відеотрансляцію матчу Вільяреал – Ліверпуль дивіться за цим посиланням

Ситуація не настільки очевидна, як в першому матчі, однак і тепер букмекери не сумніваються у фаворитизмі Ліверпуля. Перемога "червоних" оцінена в 1.7, нічия – 3.8, а вікторія Вільяреала – 4.8.

На прохід Ліверпуля у фінал після домашньої перемоги (2:0) William Hill взагалі дає смішний коефіцієнт 1.02, а на сенсацію від іспанців – космічні 17.

Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.67, а на відповідний тотал менше – за 2.1. Голів найбільше чекають від Мохамеда Салаха (1.95).

Вільяреал – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів