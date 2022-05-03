Вільяреал став головною сенсацією сезону, виживши у надскладній групі з МЮ та Аталантою, здолавши двох грандів і прорвавшись у півфінал Ліги чемпіонів. Доля не була прихильною до "жовтої субмарини", але вона все одно добивалась результату завдяки тактичній гнучкості Унаї Емері – саме тому в протистоянні проти Ліверпуля не хотілося записувати іспанців у явні аутсайдери. Втім, перший матч між цими командами виявився катастрофічно однобоким.

Вільяреал – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

"Підводники" приїхали на Енфілд оборонятись щільним середнім блоком у схемі 4-4-2, який в залежності від потреби міг перетворюватись у низьку лінію захисту з шістьма або навіть сімома гравцями. При цьому Вільяреал намагався виходити з оборони в атаку суто через короткі обіграші – і саме в цій фазі "жовту субмарину" потопили. Ліверпуль задушив підопічних Унаї Емері інтенсивним пресингом, особливо сильно перевантажуючи опорну зону суперника. Мерсисайдці дуже швидко повертали м'яч після втрат, а левантійці запанікували – голкіпер Рульї, якісно граючи ногами й маючи варіанти для перспективних пасів, майже завжди робив виноси.

В позиційній обороні іспанський колектив довгий час тримався, однак англійці поступово розвалювали його діагоналями на фулбеків, зміною позицій між фулбеками, форвардами та центрхавами, а також появою вінгерів на "чужих" флангах. Як наслідок, Вільяреал дуже швидко сів у глухий "автобус", завдавши всього один удар по воротах за весь матч, в той час як Ліверпуль провів 20 пострілів. Чотири з них перетворились у голи, але двічі "жовту субмарину" рятував офсайд, а ще в одному випадку за них зіграла стійка.

Така однобокість явно не входила у плани Унаї Емері. Вільяреал у жодному з попередніх поєдинків не був настільки боязливим і пасивним – так, команді було вкрай важко і в Турині, і в Мюнхені, і в Бергамо, але там усі тактичні механізми (як і контргра) "підводників" більш-менш працювали. Ліверпуль же декласував цей колектив, не вигадавши практично нічого нового – із "родзинок", заготованих Юргеном Клоппом конкретно під Вільяреал, можна виділити хіба що сміливу участь опорників у розіграшах на флангах. У багатьох матчах АПЛ проти середняків "червоним" було легше, ніж у півфіналі ЛЧ.

Можливо, мерсисайдцям було б не так просто, якби не значна перевага в індивідуальному класі. Той же Тьяго в першому матчі виконав 9 пресинг-дій (лідер), Фабінью демонстрував найвищу ефективність пресингу (78% успішних дій), а центрбеки виграли усі 7 верхових єдиноборств в обороні. Вільяреалу вдавалося непогано стримувати фланг Робертсона, але з флангом Трента вони повністю провалилися.

Варто констатувати, що Ліверпуль їде на Кераміку в статусі абсолютного фаворита півфіналу – як за рахунком, так і за грою. Списувати "жовту субмарину", однак, зарано. В домашніх матчах ЛЧ "підводники" програли тільки Манчестер Юнайтед, а в кожному поєдинку проти грандів іспанці демонстрували вміння адаптуватись та діяти агресивно. Їхній вихід у півфінал не став випадковістю. Вільяреал реально награв на нього, компенсуючи брак класу тактичною гнучкістю та дисципліною.

Навіть на Енфілді все могло вийти набагато краще, якби команда не занервувала. Футболісти грамотно вибудовувались і мали варіанти для обіграшу в першій фазі білд-апу, а технічний арсенал левантійців дозволяв карати опонентів за надто сміливий пресинг – втім, це були окремі епізоди, а не система. Оборона ж, попри пропущені голи та моменти, знову продемонструвала пристойну стійкість – її спротив був відчайдушним.

Ліверпулю точно буде непросто. Але хто казав, що має бути інакше? Це ж битва за фінал Ліги чемпіонів! І вона обіцяє бути цікавою.

Кадрова ситуація

Вільяреал має дуже серйозні проблеми зі складом. До відсутності травмованого Альберто Морено (екс-футболіста Ліверпуля) всі вже звикли, але втрата Піно є відчутною – талановитий нападник так і не встиг відновитись. Крім того, під питанням залишається участь Жерара Морено та Данджуми (основних форвардів "жовтої субмарини) – перший тренується в загальній групі й має великі шанси зіграти, а от по Арно рішення прийматимуть перед матчем.

У Ліверпуля все в порядку. Єдиною втратою є Фірміно, який не може бігати через пошкодження стопи. В заявку Боббі не потрапив.

Орієнтовні склади на матч Вільяреал – Ліверпуль

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Капу, Парехо, Коклен – Жерар Морено, Чуквуезе

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Алькантара – Салах, Мане, Діас

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Вільяреал точно дасть бій Ліверпулю. Команда спробує увімкнути пресинг і зіграти агресивніше, хоча навряд чи тиск буде бездумним – перший же пропущений гол приб'є левантійців. Тим не менш, якщо до перерви "червоні" не заб'ють, то після неї "жовта субмарина" піде ва-банк.

Команда Унаї Емері залишається дуже небезпечною. Ліверпуль цілком може пропустити – а то і програти матч-відповідь (як Інтеру на Енфілді). Втім, навіть за таких умов у вихід Вільяреала в фінал Ліги чемпіонів не віриться. Занадто вже навчений і потужний колектив зібрався в Юргена Клоппа. Емері назвав цей Ліверпуль найкращим в історії – і з ним важко не погодитись.

Перший матч показав, наскільки мерсисайдці потужніші за суперника в усіх фазах гри. Іспанці дуже непогано перебудовувались і зі своїм футболом могли здолати будь-якого суперника, але не Ліверпуль – різниця в класі та тактичних можливостях відчувалася занадто явно. Саме тому краще ставити на вихід "червоних" у фінал.

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