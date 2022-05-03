Вильярреал

Ливерпуль встречается с Вильяреалом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Вильяреал – Ливерпуль состоится 3 мая на Эстадио де ла Серамике. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединок.

Прямую видеотрансляцию матча Вильяреал – Ливерпуль смотрите по этой ссылке

Ситуация не столь очевидна, как в первом матче, однако и теперь букмекеры не сомневаются в фаворитизме Ливерпуля. Победа "красных" оценена в 1.7, ничья – 3.8, а виктория Вильярреала – 4.8.

На проход Ливерпуля в финал после домашней победы (2:0) William Hill вообще дает смешной коэффициент 1.02, а сенсацию от испанцев – космические 17.

Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.67, а на соответствующий тотал меньше – 2.1. Голов больше всего ждут от Мохамеда Салаха (1.95).

Вильяреал – Ливерпуль: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов