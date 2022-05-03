Вильяреал стал главной сенсацией сезона, выжив в сверхсложной группе с МЮ и Аталантой, преодолев двух грандов и прорвавшись в полуфинал Лиги чемпионов. Судьба не была благосклонна к "желтой субмарине", но она всё равно добивалась хорошего результата благодаря тактической гибкости Унаи Эмери – именно поэтому в противостоянии против Ливерпуля не хотелось записывать испанцев в аутсайдеры. Впрочем, первый матч между этими командами оказался катастрофически однобоким.

Вильяреал – Ливерпуль: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

"Подводники" приехали на Энфилд обороняться плотным средним блоком в схеме 4-4-2, который в зависимости от необходимости мог превращаться в низкую линию защиты с шестью или даже семью футболистами. При этом Вильяреал пытался выходить из обороны в атаку через короткие обыгрыши – и именно в данной фазе "жёлтую субмарину" потопили. Ливерпуль задушил подопечных Унаи Эмери интенсивным прессингом, особенно сильно перегружая опорную зону соперника. Мерсисайдцы очень быстро возвращали мяч после потерь, а левантийцы запаниковали – голкипер Рульи, качественно играя ногами и имея варианты для перспективных пасов, почти всегда делал выносы.

В позиционной обороне испанский коллектив долгое время держался, однако англичане постепенно разваливали блок диагоналями на фулбеков, изменением позиций между фулбеками, форвардами и центрхавами, а также появлением вингеров на "чужих" флангах. Как следствие, Вильяреал очень быстро сел в глухой "автобус", нанеся всего 1 удар по воротам за весь матч, в то время как Ливерпуль произвёл 20 выстрелов. Четыре из них превратились в голы, но дважды желтую субмарину спасал офсайд, а ещё в одном случае за них сыграла штанга.

Такая однобокость явно не входила в планы Унаи Эмери. Вильяреал ни в одном из предыдущих поединков не был столь трусливым и пассивным – да, команде было крайне тяжело и в Турине, и в Мюнхене, и в Бергамо, но там все тактические механизмы (как и контригра) "подводников" более-менее работали. Ливерпуль же деклассировал этот коллектив, не придумав практически ничего нового – из "изюминок", заготовленных Юргеном Клоппом непосредственно под Вильярреал, можно выделить разве что смелое участие опорников в розыгрышах на флангах. Во многих матчах АПЛ против середняков "красным" было легче, чем в полуфинале ЛЧ.

Возможно, мерсисайдцам было бы не так просто, если бы не значительное преимущество в индивидуальном классе. Тот же Тьяго в первом матче выполнил 9 прессинг-действий (лидер), Фабинью демонстрировал высокую эффективность прессинга (78% успешных действий), а центрбеки выиграли все 7 верховых единоборств в обороне. Вильярреалу удавалось неплохо сдерживать фланг Робертсона, но с флангом Трента они полностью провалились.

Ливерпуль едет на Керамику в статусе абсолютного фаворита полуфинала – как по счету, так и по игре. Списывать "желтую субмарину", однако, рано. В домашних матчах ЛЧ "подводники" проиграли только Манчестер Юнайтед, а в каждом поединке против грандов испанцы демонстрировали умение адаптироваться и действовать агрессивно. Их выход в полуфинал не стал случайностью. Вильяреал реально наиграл на него, компенсируя нехватку класса тактичной гибкостью и дисциплиной.

Даже на Энфилде всё могло получиться гораздо лучше, если бы команда не занервничала. Футболисты грамотно выстраивались и имели варианты для обыграша в первой фазе билд-апа, а технический арсенал левантийцев позволял наказывать оппонентов за слишком смелый прессинг – впрочем, это были отдельные эпизоды, а не система. Оборона же, несмотря на пропущенные голы и моменты, снова продемонстрировала приличную стойкость – её сопротивление было отчаянным.

Ливерпулю точно будет непросто. Но кто говорил, что должно быть иначе? Это ведь битва за финал Лиги чемпионов! И она обещает быть интересной.

Кадровая ситуация

У Вильяреала очень серьёзные проблемы с составом. К отсутствию травмированного Альберто Морено (экс-футболиста Ливерпуля) все уже привыкли, но потеря Пино ощутима – талантливый нападающий так и не успел восстановиться. Кроме того, под вопросом остаётся участие Жерара Морено и Данджумы (основных форвардов "жёлтой субмарины") – первый тренируется в общей группе и имеет большие шансы сыграть, а вот по Арно решение будут принимать перед матчем.

У Ливерпуля всё в порядке. Единственной утратой является Фирмино, который не может бегать из-за повреждения стопы. В заявку Бобби не попал.

Ориентировочные составы на матч Вильяреал – Ливерпуль

Вильяреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Ло Чельсо, Капу, Парехо, Коклен – Жерар Морено, Чуквуэзе

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Салах, Мане, Диас

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Вильяреал точно даст бой Ливерпулю. Команда попытается включить прессинг и сыграть более агрессивно, хотя вряд ли давление будет бездумным – первый же пропущенный гол прибьёт левантийцев. Тем не менее, если до перерыва "красные" не убьют, то после неё "желтая субмарина" пойдёт ва-банк.

Команда Унаи Эмери остаётся очень опасной. Ливерпуль вполне может пропустить – а то и проиграть ответный матч (как Интеру на Энфилде). Впрочем, даже при таких условиях выход Вильярреала в финал Лиги чемпионов не верится. Слишком уж обученный и мощный коллектив собрался у Юргена Клоппа. Эмери назвал этот Ливерпуль лучшим в истории – и с ним сложно не согласиться.

Первый матч показал, насколько мерсисайдцы мощнее соперника во всех фазах игры. Испанцы очень неплохо перестраивались и со своим футболом могли одолеть любого соперника, но не Ливерпуль – разница в классе и тактических возможностях чувствовалась слишком явно. Именно поэтому лучше ставить на выход "красных" в финал.

УЕФА официально дисквалифицировал российские клубы и сборные из еврокубков и других турниров сезона 2022/23