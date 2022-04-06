Деякі вболівальники очікували на протистояння Вільяреала й Бенфіки у чвертьфіналі ЛЧ, адже тоді можна було б побачити когось із команд-сенсацій у наступному раунді. Піренейці, звісно ж, були не проти такого жереба, але доля познущалася з португальців та іспанців – "орлам" випав Ліверпуль, а "жовта субмарина" вихопила Баварію. Розклад виглядає досить дотепно, враховуючи факт лідерства мерсисайдців і мюнхенців практично за всіма статистичними показниками серед усіх клубів Європи.

Лісабонці після першого матчу, схоже, втратили шанси на півфінал, а от для Вільяреала все тільки починається. Букмекери та більшість вболівальників вже списали левантійців з пробігу, але не варто коронувати Мюнхен до стартового свистка. Існує досить висока вірогідність, що інтрига в даному протистоянні житиме довго.

Звідки така впевненість? По-перше, Вільяреал, при всій середняковості – це далеко не Зальцбург, якому на Альянц Арені забили 7 голів. Підопічні Унаї Емері минулої весни тріумфували у Лізі Європи, а в групі Ліги чемпіонів "жовта субмарина" залишила за бортом Аталанту (та і в матчах проти Манчестер Юнайтед команда виглядала дуже пристойно). В 1/8 фіналу ж "підводники" влаштували розгром Ювентусу в Турині. В тому поєдинку було дуже багато нюансів, але 0:3 в Турині – це круто.

Все це стало можливим завдяки тактичній гнучкості колективу. Вільяреал легко перемикається між різними режимами гри й змінює ігрову модель по кілька разів за матч. Унаї Емері вміє паркувати "автобус", здатний виставити контратакувальну гру й при цьому може перевести підопічних у режим позиційного наступу. Зальцбург, з яким грала Баварія в 1/8 фіналу, так не вміє.

По-друге, сама Баварія далека від ідеалу. Так, вона домінує на дистанції та явно претендує на фінал Ліги чемпіонів, але проект Юліана Нагельсманна поки що не виглядає інфернально-непереможною машиною, як при Хансі Фліку. Мюнхенці дозволяють грати проти себе більшості суперників нормального рівня – навіть з Динамо "рекордмайстеру" було непросто, а бідовий Гладбах та аутсайдерський Бохум забивали Баварії по 4-5 голів. Так, нинішня Баварія цілком може зазнати розгрому від не найсильнішого опонента.

Те ж протистояння проти Зальцбурга могло піти зовсім інакше, якби не три гольові помилки Вьобера в першому таймі на Альянц Арені. У Австрії німці з величезними труднощами забрали нічию – РБ класно контратакував і заслужив на 2-3 забитих голи. І навіть у Мюнхені деякий час Баварії було непросто.

Звісно ж, ми дещо притягуємо за вуха проблеми Баварії та переваги Вільяреала, адже інакше цей матч ніхто не увімкне. "Жовта субмарина" прямо зараз ризикує втратити сьоме місце у Ла Лізі, а "рекордмайстер" у поточному розіграші Ліги чемпіонів відвантажив 30 голів за 8 матчів – команда ж Унаї Емері забила 48 за 30 ігор у чемпіонаті.

Втім, ЛЧ – це, як говорив класик, совсєм другой турнір. Він створений для сенсацій, а "підводники", як ми вже говорили, не є хлопчиками для биття. Та і німці не є надлюдьми (принаймні, зараз).

Кадрова ситуація

Обидві команди серйозних проблем зі складом не мають. У Вільяреала відчутною втратою можна назвати Чуквуезе, але без нього "жовта субмарина" грає відносно довго – а от Жерар Морено повернувся у заявку, що вкрай важливо. Крім того, іспанцям не допоможе Альберто Морено.

У Баварії під великим сумнівом участь Толіссо, Чупо-Мотінга та Девіса. Вочевидь, вся ця трійка не зіграє, хоча Альфонсо деякі німецькі видання ставлять у старт.

Орієнтовні склади на матч Вільяреал – Баварія

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса – Піно, Капу, Парехо, Трігерос – Данджума, Ж. Морено

Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Упамекано, Ернандес – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовскі

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Зрозуміло, що Баварія – фаворит. Втім, шанси Вільяреала на збереження інтриги в протистоянні значно вищі, ніж у тієї ж Бенфіки з Ліверпулем. Як показали поєдинки проти Ювентуса на попередній стадії, левантійці здатні виставити доволі надійний автобус, а в перспективі команда може навіть позмагатись за ініціативу.

Мюнхен сильно переважає в інтенсивності гри, особливо потужно виглядаючи при організації пресингу. Про перевагу в класі не варто й згадувати. Для Вільяреала в такому режимі важливо не потрапити під каток, як той же Зальцбург. На нашу думку, іспанці здатні витримати тиск Баварії.

Тим не менш, "жовта субмарина" не є ідеальною в обороні, а німці аж занадто потужні. Ми поставимо на перемогу гостей – втім, вона має бути не настільки впевненою, як у Ліверпуля в Лісабоні. Доля путівки у півфінал вирішиться на Альянц Арені.

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