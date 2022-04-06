Некоторые болельщики ожидали противостояния Вильяреала и Бенфики в четвертьфинале Лиги чемпионов, ведь тогда можно было бы увидеть кого-то из команд-сенсаций в следующем раунде. Пиренейцы, конечно, были не против такого жребия, но судьба поиздевалась над португальцами и испанцами – "орлам" выпал Ливерпуль, а "желтая субмарина" выхватила Баварию. Расписание выглядит довольно остроумно, учитывая факт лидерства мерсисайдцев и мюнхенцев практически по всем статистическим показателям среди всех клубов Европы.

Лиссабонцы после первого матча, похоже, упустили шансы на полуфинал, а вот для Вильяреала все только начинается. Букмекеры и большинство болельщиков списали левантийцев с пробега, но не стоит короновать Мюнхен до стартового свистка. Существует достаточно высокая вероятность, что интрига в данном противостоянии будет жить долго.

Откуда такая уверенность? Во-первых, Вильяреал, при всей своей середняковости – это далеко не Зальцбург, которому на Альянце Арене забили 7 голов. Подопечные Унаи Эмери прошлой весной торжествовали в Лиге Европы, а в группе Лиги чемпионов "желтая субмарина" оставила за бортом Аталанту (да и в матчах против Манчестер Юнайтед команда выглядела очень прилично). В 1/8 финала "подводники" устроили разгром Ювентуса в Турине. В том поединке было очень много нюансов, но 0:3 в Турине это круто.

Все это стало возможным благодаря тактической гибкости коллектива. Вильяреал легко переключается между разными режимами игры и меняет игровую модель по несколько раз за матч. Унаи Эмери умеет парковать "автобус", умеет качественно "сушить", способен выставить контратакующую игру и при этом может перевести подопечных в режим позиционного наступления. Зальцбург, с которым играла Бавария в 1/8 финала, таким похвастаться не может.

Во-вторых, сама Бавария далека от идеала. Да, она доминирует на дистанции и явно претендует на финал Лиги чемпионов, но проект Юлиана Нагельсманна пока не выглядит инфернально непобедимой машиной, как при Флике. Мюнхенцы дают играть против себя большинству соперников нормального уровня – даже с Динамо "рекордмастеру" было непросто, а бедный Гладбах и аутсайдерский Бохум забивали Баварии по 4-5 голов. Да, нынешняя Бавария вполне может потерпеть разгром от не самого сильного оппонента.

То же противостояние против Зальцбурга могло пойти совсем иначе, если бы не три голевых ошибки Вёбера в первом тайме на Альянц Арене. В Австрии немцы с огромным трудом забрали ничью – РБ классно контратаковал и заслужил 2-3 забитых гола. И даже в Мюнхене некоторое время Баварии было непросто.

Конечно же, мы несколько притягиваем за уши проблемы Баварии и преимущества Вильяреала, иначе этот матч никто не включит. "Желтая субмарина" прямо сейчас рискует потерять седьмое место в Ла Лиге, а "рекордмастер" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов отгрузил 30 голов за 8 матчей – команда Унайи Эмери забила 48 за 30 игр в чемпионате.

Впрочем, ЛЧ – это, как говорил классик, совсем другой турнир. Он создан для сенсаций, а подводники, как мы уже говорили, не являются мальчиками для битья. Да и немцы не сверхлюди (по крайней мере, сейчас).

Кадровая ситуация

Обе команды серьезных проблем с составом не испытывают. У Вильяреала ощутимой потерей можно назвать Чуквуэзе, но без него "желтая субмарина" играет относительно долго – а вот Жерар Морено вернулся в заявку, что очень важно. Кроме того, испанцам не поможет Альберто Морено.

У Баварии под большим сомнением роль Толиссо, Чупо-Мотинга и Дэвиса. Очевидно, вся эта тройка не сыграет, хотя некоторые немецкие издания Альфонсо ставят в старт.

Ориентировочные составы на матч Вильяреал – Бавария

Вильяреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Пино, Капу, Парехо, Тригерос – Данджума, Ж. Морено

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Понятно, что Бавария – фаворит. Впрочем, шансы Вильяреала на сохранение интриги в противостоянии гораздо выше, чем у той же Бенфики с Ливерпулем. Как показали поединки против Ювентуса на предыдущей стадии, левантийцы способны выставить достаточно надежный автобус, а в перспективе команда может даже посоревноваться за инициативу.

Мюнхен сильно преобладает в интенсивности игры, особенно мощно выглядя при организации прессинга. О преимуществе в классе не стоит и вспоминать. Для Вильяреала в таком режиме важно не попасть под каток, как Зальцбург. По нашему мнению, испанцы способны выдержать давление Баварии.

Тем не менее, "желтая субмарина" не является идеальной в обороне, а немцы слишком мощные. Мы поставим на победу гостей – впрочем, она должна быть не столь уверенной, как у Ливерпуля в Лиссабоне. Судьба путевки в полуфинал решится на Альянц Арене.

Челси – Реал Мадрид: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов