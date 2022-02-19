"Відео страшніше, ніж ми почувалися у літаку": Гвардіола – про невдалу посадку у Манчестері і слова пілота
Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола описав атмосферу у літаку, який зависав у повітрі через жахливий вітер.
"Коли я побачив це відео, то воно було страшніше, ніж ми почувалися в літаку. Рух був нерівним. Ми спускалися вниз, аж раптом двигун запрацював, і ми пішли вгору.
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У нас був неймовірний пілот, який розмовляв з нами, він був таким спокійним. Пілот був чудовий. Ми трохи хвилювалися, але завдяки йому всі заспокоїлися", – цитує Гвардіолу Daily Mail.
Нагадаємо, Манчестер Сіті повертався з Лісабона після матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Спортінга. Через сильний вітер, швидкість якого досягала 40 вузлів (майже 80 км/год), пілоти не змогли здійснити посадку в аеропорту Манчестера і були вимушені перенаправити літак "містян" у Ліверпуль, де все минуло благополучно.
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