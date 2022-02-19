"Когда я увидел это видео, то оно было страшнее, чем мы чувствовали себя в самолете. Движение было неровным. Мы спускались вниз, как вдруг двигатель заработал, и мы пошли вверх.

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У нас был невероятный пилот, который разговаривал с нами, он был таким спокойным. Пилот был великолепен. Мы немного волновались, но благодаря ему все успокоились", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Реализовать себя в нескольких сферах – задача не из легких. Только настоящим чемпионам и легендам покоряются такие высоты. Болей и увлекайся путями чемпионов вместе с Żubrówka.

Напомним, Манчестер Сити возвращался из Лиссабона после матча 1/8 финала ЛЧ против Спортинга. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 40 узлов (почти 80 км/ч), пилоты не смогли совершить посадку в аэропорту Манчестера и были вынуждены перенаправить самолет "горожан" в Ливерпуль, где все прошло благополучно.

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