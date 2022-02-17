Чемпіони Англії пережили дуже неприємні миттєвості під час повернення з Португалії після поєдинку Ліги чемпіонів зі Спортінгом.

Шторм Дадлі, який накрив Велику Британію, спричинив значні руйнування і призвів до загибелі кількох людей, перетворив політ англійської команди на справжній екстрім. Через сильний вітер, швидкість якого досягала 40 вузлів (майже 80 км/год), пілоти не змогли здійснити посадку в аеропорту Манчестера. На відео помітно, що літак буквально завис у повітрі

Спортінг – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів і огляд матчу

Захід на друге і третє коло нічого не дав – вітер був занадто сильним. Як наслідок, літак із командою, у складі якої був і Олександр Зінченко, змушений був змінити курс і вирушив на посадку в Ліверпуль. На тамтешньому летовищі повітряне судно приземлилося успішно, йдеться у повідомленні на офіційному Twitter клубу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без проблем розбив Спортінг (5:0) і перетворив матч-відповідь на формальність. Поєдинок на Етіхаді запланований на 9 березня. У чемпіонаті Англії команда Хосепа Гвардіоли лідирує, відірвавшись від Ліверпуля на 9 очок, але мерсисайдці мають гру в запасі.

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