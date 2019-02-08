toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Верратті готовий зіграти проти Манчестер Юнайтед

19:40 30 Читать на русском
Верратті готовий зіграти проти Манчестер Юнайтед
Марко Верратті / Reuters

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель отримав позитивні новини щодо відновлення італійського півзахисника Марко Верратті напередодні плей-офф Ліги Чемпіонів.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель сьогодні отримав хороші новини: півзахисник Марко Верратті відновився після пошкодження і зможе зіграти не тільки проти Манчестер Юнайтед в Лізі Чемпіонів, а й в суботній зустрічі проти Бордо в Лізі 1, повідомляє .

Верратті приєднався до Неймара в лазареті ПСЖ та також ризикує не зіграти проти Манчестер Юнайтед

Тухель підтвердив, що єдиним гравцем у лазареті залишається Неймар, який не зможе повернутись у гру до початку квітня через перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Верратті не грав відтоді, як травмувався в переможній грі з Генгамом 9 січня, матч завершився з рахунком 9:0 на користь парижан. Італієць повернувся до тренувань у понеділок, але не зміг взяти участь в матчі Кубка проти Вільяфанша, однак Тухель підтвердив, що це не був рецидив пошкодження.

"Я визначився з стартовою десяткою, але треба бути більш гнучким, якщо маєш гру перед цим", – відповів Тухель на запитання про стартовий склад на матч проти Манчестер Юнайтед.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
4
дн
:
1
год
:
40
хв
Парі Сен-Жермен
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів Томас Тухель Томас Тухель Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен Марко Верратті Марко Верратті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
10
хв
Фулхем
14:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук