Верратті готовий зіграти проти Манчестер Юнайтед

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель отримав позитивні новини щодо відновлення італійського півзахисника Марко Верратті напередодні плей-офф Ліги Чемпіонів.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель сьогодні отримав хороші новини: півзахисник Марко Верратті відновився після пошкодження і зможе зіграти не тільки проти Манчестер Юнайтед в Лізі Чемпіонів, а й в суботній зустрічі проти Бордо в Лізі 1, повідомляє MundoDeportivo.

Верратті приєднався до Неймара в лазареті ПСЖ та також ризикує не зіграти проти Манчестер Юнайтед

Тухель підтвердив, що єдиним гравцем у лазареті залишається Неймар, який не зможе повернутись у гру до початку квітня через перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Верратті не грав відтоді, як травмувався в переможній грі з Генгамом 9 січня, матч завершився з рахунком 9:0 на користь парижан. Італієць повернувся до тренувань у понеділок, але не зміг взяти участь в матчі Кубка проти Вільяфанша, однак Тухель підтвердив, що це не був рецидив пошкодження.

"Я визначився з стартовою десяткою, але треба бути більш гнучким, якщо маєш гру перед цим", – відповів Тухель на запитання про стартовий склад на матч проти Манчестер Юнайтед.