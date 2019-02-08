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Верратти готов сыграть против Манчестер Юнайтед

19:40 13 Читати українською
Верратти готов сыграть против Манчестер Юнайтед
Марко Верратти / Reuters

Главный тренер Пари Сен-Жермен Тухель получил положительные новости по восстановлению итальянского полузащитника Марко Верратти накануне плей-офф Лиги Чемпионов.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Тухель сегодня получил хорошие новости: полузащитник Марко Верратти восстановился после повреждения и сможет сыграть не только против Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов, но и в субботней встрече против Бордо в Лиге 1, сообщает MundoDeportivo.

Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед

Тухель подтвердил, что единственным игроком в лазарете остается Неймар, который не сможет вернуться в игру до начала апреля из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Верратти не играл с тех пор, как травмировался в победной игре с Генгамом 9 января, матч завершился со счетом 9:0 в пользу парижан. Итальянец вернулся к тренировкам в понедельник, но не смог принять участие в матче Кубка против Вильяфанша, однако Тухель подтвердил, что это не был рецидив повреждения.

"Я определился со стартовой десяткой, но надо быть более гибким, если есть игра перед этим", сказал Тухель на вопрос о стартовом составе на матч против Манчестер Юнайтед.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
4
дн
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час
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мин
Пари Сен-Жермен
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Томас Тухель Томас Тухель Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен Марко Верратти Марко Верратти
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