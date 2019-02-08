Верратти готов сыграть против Манчестер Юнайтед

Главный тренер Пари Сен-Жермен Тухель получил положительные новости по восстановлению итальянского полузащитника Марко Верратти накануне плей-офф Лиги Чемпионов.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Тухель сегодня получил хорошие новости: полузащитник Марко Верратти восстановился после повреждения и сможет сыграть не только против Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов, но и в субботней встрече против Бордо в Лиге 1, сообщает MundoDeportivo.

Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед

Тухель подтвердил, что единственным игроком в лазарете остается Неймар, который не сможет вернуться в игру до начала апреля из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Верратти не играл с тех пор, как травмировался в победной игре с Генгамом 9 января, матч завершился со счетом 9:0 в пользу парижан. Итальянец вернулся к тренировкам в понедельник, но не смог принять участие в матче Кубка против Вильяфанша, однако Тухель подтвердил, что это не был рецидив повреждения.



"Я определился со стартовой десяткой, но надо быть более гибким, если есть игра перед этим", – сказал Тухель на вопрос о стартовом составе на матч против Манчестер Юнайтед.