Неймар вилетів на 10 тижнів – офіційний висновок лікарів ПСЖ щодо можливої операції

Форвард ПСЖ Неймар дізнався вердикт лікарів щодо своєї травми, отриманої у матчі 1/16 Кубка Франції проти Страсбура.

Лікарський штаб ПСЖ підготував для 26-річного бразильця хорошу і погану новини щодо його важкої травми у поєдинку проти Страсбура.

Неймар вилетів на тривалий термін і не допоможе ПСЖ в обох матчах із Манчестер Юнайтед

Хороша – оперативного втручання можна уникнути. Погана – на відновлення форварду знадобиться щонайменше 2,5 місяців, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Неймару діагностували перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Ситуацію ускладнює те, що таку ж травму він отримав в минулому сезоні, через що пропустив більше трьох місяців.

Таким чином бразилець однозначно не допоможе парижанам у матчах Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, які відбудуться 12 лютого та 6 березня.

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