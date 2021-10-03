Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб розповів, хто телефонував йому після матчу з Реалом (2:1).

"На стадіоні був поганий інтернет, а через півтори-дві години, скільки часу провели там після гри, в Україні і Молдові настала ніч.

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Якщо в Мадриді ми вийшли з роздягальні близько дванадцятої години, то в Києві і Кишиневі вже була перша година ночі.

В основному багато дзвінків з привітаннями було в середу. Дуже приємно було, коли з цією метою зателефонував Євген Геллер, президент луганської Зорі. Ми залишилися друзями і у нас у спілкуванні немає жодних проблем", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Шериф українського фахівця сенсаційно переграв Реал (2:1) на Сантьяго Бернабеу та очолив групу D, у якій виступає і донецький Шахтар.

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