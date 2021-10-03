Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб рассказал, кто звонил ему после матча с Реалом (2:1).

"На стадионе был плохой интернет, а через полтора-два часа, сколько времени провели там после игры, в Украине и Молдове наступила ночь.

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Если в Мадриде мы вышли из раздевалки около двенадцати часов, то в Киеве и Кишиневе уже была час ночи.

В основном много звонков с поздравлениями было в среду. Очень приятно было, когда с этой целью позвонил Евгений Геллер, президент луганской Зари. Мы остались друзьями и у нас по части общения нет никаких проблем", – сказал Вернидуб в интервью Meta Ratings.

Напомним, Шериф украинского специалиста сенсационно переиграл Реал (2:1) на Сантьяго Бернабеу и возглавил группу D, в которой выступает и донецкий Шахтер.

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