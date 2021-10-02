Наставник сенсаційного новачка Ліги чемпіонів Юрій Вернидуб заробляє у Шерифі мізер у порівнянні зі своїми іменитими колегами.

Головний тренер молдовського Шерифа Юрій Вернидуб отримує у своєму клубі менше 20 тисяч євро на місяць, повідомляє ProTV Chişinău.

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Зарплата українця значно поступається окладам тренерів команд, які виступають з "жовто-чорними" в одній групі в Лізі чемпіонів. Фінансова винагорода коучів Шахтаря, Інтера та Реала коливається від 160 тисяч до 1 мільйона євро на місяць.

Цікаво, що оклад Вернидуба у 25 разів менший, ніж заробіток Карло Анчелотті у Реалі, який, до слова, Шериф цього тижня сенсаційно здолав у Мадриді (2:1) в рамках 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в активі Шерифа у групі D дві перемоги і шість балів. Другим у квартеті йде Реал з трьома очками, міланський Інтер та донецький Шахтар набрали по одному пункту. Для команди Вернидуба це дебютний виступ у головному клубному турнірі Європи.

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