Вже колишній гравець киян Беньямін Вербіч вирішив підтримати своїх друзів у першому поєдинку 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійців.

28-річний словенець наприкінці липня офіційно перебрався у Панатінаїкос. Після підписання контракту й знайомства з новим колективом Вербіч вирушив у Польщу.

Динамо – Штурм – відео гола

У Лодзі Динамо приймало Штурм у першому поєдинку 3 раунду відбору ЛЧ. Беньяміна побачили на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola. Вінгер тепло привітався чи не з усіма гравцями Динамо перед розминкою.

Benjamin Verbic jako gość specjalny na meczu. Słoweniec jest od tego tygodnia graczem Panathinaikosu Ateny pic.twitter.com/uacT49ANub — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 3, 2022

Нагадаємо, у столиці України Вербіч провів 4,5 роки, награвши 121 поєдинок. Із клубом з Атен футболіст підписав контракт на три сезони – до 30 червня 2025 року.

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