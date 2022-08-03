Вербіч завітав на матч Динамо проти Штурму і тепло обійняв усіх – кілька днів тому вінгер змінив клуб
Вже колишній гравець киян Беньямін Вербіч вирішив підтримати своїх друзів у першому поєдинку 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійців.
28-річний словенець наприкінці липня офіційно перебрався у Панатінаїкос. Після підписання контракту й знайомства з новим колективом Вербіч вирушив у Польщу.
У Лодзі Динамо приймало Штурм у першому поєдинку 3 раунду відбору ЛЧ. Беньяміна побачили на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola. Вінгер тепло привітався чи не з усіма гравцями Динамо перед розминкою.
Нагадаємо, у столиці України Вербіч провів 4,5 роки, награвши 121 поєдинок. Із клубом з Атен футболіст підписав контракт на три сезони – до 30 червня 2025 року.
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