Вербич посетил матч Динамо против Штурма и тепло обнял всех – несколько дней назад вингер сменил клуб
Уже бывший игрок киевлян Беньямин Вербич решил поддержать своих друзей в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийцев.
28-летний словенец в конце июля официально перебрался в Панатинаикос. После подписания контракта и знакомства с новым коллективом Вербич отправился в Польшу.
В Лодзи Динамо принимало Штурм в первом поединке 3 раунда отбора ЛЧ. Беньямина увидели на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Вингер тепло поздоровался почти со всеми игроками Динамо перед разминкой.
Напомним, в столице Украины Вербич провел 4,5 года, наиграв 121 поединок. С клубом из Атен футболист подписал контракт на три сезона – до 30 июня 2025 года.
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