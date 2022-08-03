Уже бывший игрок киевлян Беньямин Вербич решил поддержать своих друзей в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийцев.

28-летний словенец в конце июля официально перебрался в Панатинаикос. После подписания контракта и знакомства с новым коллективом Вербич отправился в Польшу.

Динамо – Штурм – видео гола

В Лодзи Динамо принимало Штурм в первом поединке 3 раунда отбора ЛЧ. Беньямина увидели на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Вингер тепло поздоровался почти со всеми игроками Динамо перед разминкой.

Бенджамин Вербич в качестве специального гостя на игре. На этой неделе словенец был игроком афинского «Панатинаикоса» pic.twitter.com/uacT49ANub — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) 3 августа 2022 г.

Напомним, в столице Украины Вербич провел 4,5 года, наиграв 121 поединок. С клубом из Атен футболист подписал контракт на три сезона – до 30 июня 2025 года.

Динамо отримало ще одну пробоїну, або Як замінити Вербіча і до чого тут Коноплянка?