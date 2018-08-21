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Вербіч: З Аяксом буде і легше, і важче одночасно, нас чекає матч рівня Ліги чемпіонів

14:24 430 Читать на русском
Вербіч: З Аяксом буде і легше, і важче одночасно, нас чекає матч рівня Ліги чемпіонів
Беньямін Вербіч / ФК Динамо

Атакувальний півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився з Футбол 24 своїми думками про майбутнє протистояння з Аяксом в Лізі чемпіонів.

"Як настрій та фізичний стан? Зараз ми граємо багато матчів, але, звичайно, думаємо наразі лише про гру з Аяксом. Це буде дуже важливий момент сезону. Тому ми спрямуємо всю нашу енергію на ці два матчі, і ми готові.

Ми дивилися останні матчі Аякса, зокрема, в Лізі чемпіонів проти Стандарда. У них дуже хороша передня лінія, сильні гравці в атаці, маємо бути обережними з ними.

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Та ми знаємо свою силу і знаємо, що можемо добре зіграти проти Аякса. З нетерпінням чекаємо на цю гру. Це буде матч рівня Ліги чемпіонів.

Чи буде легше з Аяксом, ніж зі Славією? Це буде і легше, і важче одночасно. Вони не грають так багато верхом, як Славія, тому в цьому плані нам буде легше. Але вони набагато сильніші в комбінаційній грі, швидкі. Тому треба бути уважними, особливо з їхніми контратаками.

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Ми готові, сьогодні знову будемо дивитися відео з їхньою грою. Побачимо, де їхні слабкі сторони, і як ми можемо це використати.

Чи заб'ю я знову? Побачимо (посміхається). Я сподіваюся, що команда зможе забити. Коли команда досягає результату, то неважливо, хто забиває голи. Та, звичайно, я радію, коли забиваю", – сказав хавбек кореспонденту Футбол 24 перед вильотом Динамо в Амстердам.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
1
дн
:
5
год
:
59
хв
Динамо
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Аякс - Динамо Ліга чемпіонів Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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